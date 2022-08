Atletico Madrid nuk gabon në start, mposht pastër Getafen (VIDEO)

Atletico Madridi e ka nisur mbarë sezonin e ri të La Liga duke fituar në transfertë ndaj Getafes me rezultatin e pastër 0-3.

Pjesa e parë do të mbyllej me avantazhin minimal të miqve me një gol të Alvaro Moratas që në minutën e 15.

Do të ishte po spanjolli ai që do të dyfishonte shifrat në minutën e 59, me Joa Feliz që bën asistusin në të dy golat.

I ardhur nga stoli, Griezmann do të shënonte edhe golin e tretë dhe të fundit në këtë ndeshje në minutën e 75, me asistuastë njëtë Felix, që shërben në të tre golat në këtë ndeshje./albeu.com