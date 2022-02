Atletico Madrid ka dy kandidatë për të zëvendësuar Simeonen

Atletico Madrid ka nisur të vlerësojë një ndryshim të mundshëm në stol, diçka e paimagjinueshme disa muaj më parë kur mbahej titulli i La Liga-s, por dinamika e skuadrës nuk është aspak optimiste.

Kjo rënie në performancën e rojiblancos mund të nënkuptojë fundin e ciklit të Simeone te Atletico, dhe kjo është se trajneri dhe drejtuesit e dyshekut kanë rënë dakord të flasin për të ardhmen në fund të këtij sezoni.

Paralelisht me bisedën në pritje mes të dyja palëve, drejtuesit sportiv të Atleticos, me në krye Andrea Berta, e kanë të qartë emrin e pasuesit të tij dhe gjithashtu planin B, në rast se i pari nuk është i aksesueshëm. I preferuari i sekretarit teknik është Simone Inzaghi, trajneri aktual i Interit.

Me një kontratë të vlefshme dhe me një fushatë të shkëlqyer, duket pothuajse e pamundur që ai të mund të zbarkojë në Metropolitano këtë verë. Nëse po, Mauricio Pochettino do të ishte opsioni i zgjedhur, pasi Berta tashmë është takuar dy herë me trajnerin e PSG-së në muajt e fundit.

Epokës Cholo mund të marrë fund, por është e qartë se çfarëdo që të ndodhë, trajneri është tashmë një legjendë e gjallë e klubit. /albeu.com