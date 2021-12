Atalanta-Villarreal në rrezik, inspektim i ri në orën 20:30 (FOTO LAJM)

Ndeshja mes Atalantës dhe Villarrealit është gjithnjë e më e rrezikuar.

Bora që goditi Bergamon nuk tregon asnjë shenjë uljeje dhe nëse vazhdon kështu duket se do të jetë shumë e vështirë për të dy skuadrat të dalin në fushë.

Sipas asaj që ka mbledhur redaksia e TuttoMercatoWeb rreth orës 20.30 do të ketë një inspektim të ri nga arbitri Anthony Taylor dhe kapitenët për të kuptuar nëse do të ketë kushtet për të luajtur ndeshjen, me hipotezën e shtyrjes për nesër, ndoshta në orën 15:00 duket se për momentin është më e mundshme. /albeu.com/