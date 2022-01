Atalanta tashmë ka ndarë mendjen se ka më shumë se gjasa që Duvan Zapata të ndryshojë Italinë me Anglinë në këtë merkato në këmbim të rreth 45 milionë eurove, shifër për të cilën me kënaqësi do ta lironin kolumbianin.

Sipas Calciomercato, Bergamaskët kanë vendosur tashmë që zëvendësuesi i tij të jetë Andrea Belotti, nga Torino.

Ndërkohë, Zapata kërkohet nga Newcastle. /albeu.com/