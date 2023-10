Asllani i sjell fat Interit, sapo shqiptari hyn në fushë zikaltrit shënojnë gol dhe fitojnë ndaj Romës

Një nga pretendentët kryesorë për titullin kampion në Itali, Interi, ia ka dalë të marrë 3 pikë të rëndësishme në shtëpi duke mundur minimalisht 1-0 Romën.

Zikaltërit dominuan totalisht në pjesën e parë, duke ushtruar presion konstant në zonën e kundërshtarit. Calhanoglu goditi shtyllën, ndërsa në minutën e 44-të, skuadra nga Milano pretendoi për penallti. Një mbajtje në zonë e Dumfries u vlerësua si e rregullt nga arbitri Maresca, pavarësisht pretendimeve nga ai aksion, djemtë e Inzaghit fituan thjeshtë një goditje këndi.

Në krahun tjetër, vetëm 2-3 prekje topi për Romelu Lukakun, sakaq portieri i Interit, Sommer, ngjante me një spektator. Në minutën e 74-të u aktivizua Kristjan Asllani, i cili mori vendin e Calhanoglu.

Dyshja e sulmit të Interit, Thuram-Lautaro nuk kishte “shënjestrën” e duhur për të ndëshkuar Rui Patricio-n. Pas shumë përpjekjesh, Thuram zhbllokoi takimin, pas një asist të Dimarco.

Një predhë e Carlo Augusto tronditi shtyllën e Romës por vetëm kaq, pasi shifrat do mbeteshin 1-0 deri në fund. Interi kryeson kampionatin me 25 pikë, ndeshja e radhës është në Bergamo ndaj Atalatës. Roma e vendit të tetë, do të përballet me Leçen brenda në Olimpico.