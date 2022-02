Asistoi te goli i fitores, dëmtohet Broja

Southamptoni triumfoi ndaj Coventry në 1/16 e finales me rezultat 2:1, por në fund të ndeshjes mori një lajm të keq.

Siç raportojnë mediat angleze, sulmuesi shqiptar, Armando Broja u rrëzua në tokë pas vërshëllimës së fundit të gjyqtarit.Atij iu nevojit ndihma nga stafi mjekësor për t’u ngritur në këmbë dhe për t’u larguar nga fusha.

Broja u inkuadrua në lojë në minutën e 64-të, kur rezultati ishte 1:1, ndërsa pati impakt pasi asistoi në golin e fitores të shënuar nga Walker-Peters në minutën e 112-të.

Kështu, Southamptoni kualifikohet në fazën tjetër, por me një lëndim të njërit nga lojtarët kryesorë të klubit momentalisht.

Armando Broja getting help to get off the pitch. 📸😢 pic.twitter.com/rTmkXRTrMD

Armando Broja went down after the final whistle & needed to be helped back to his feet. Broja needed help walking off the pitch.

[ @dansheldonsport ] pic.twitter.com/SWfQyBhlSJ

— Chelsea Loan Army (@CFCLoanArmy_) February 5, 2022