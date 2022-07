Asensio në listën e shitjeve, Betis dhe Atletico shfaqen në horizont

Marco Asensio nuk e ka vendin në njëmbëdhjetëshen e Real Madridit dhe as nuk pritet që ta ketë, ndaj është ndër më të spikaturit që do të dalë në këtë merkato verore.

Pas komplikimit të largimit të tij në Angli ose Itali, në Spanjë lindin dy opsione për Balearic, i cili ka Jorge Mendes duke punuar pa u lodhur për të gjetur destinacionin më të mirë për të.

Edhe pse si plan B, Betis dhe Atlético Madrid nuk mund të përjashtohen. Në rastin e skuadrës Verdiblanco, ata donin Ceballos, por ky opsion ka qenë i komplikuar. Nëse del një sulmues, të mos harrojmë se ka oferta për Fekir dhe Borja Iglesias, është një nga opsionet në axhendë për të përforcuar anësorët. Betis po pret të shohë nëse lojtari do të rinovojë dhe kështu mund ta shtojë atë në huazim duke mbajtur një opsion blerjeje.

Një tjetër nga klubet që mund të befasojë do të ishte Atletico. Kujtojmë se Marcos Llorente është marrë tashmë vite më parë në një situatë të ngjashme me atë të Asensio. Mendes tenton të sjellë Cristiano në skuadrën e rojiblanco, por nëse ky operacion nuk mund të përfundojë, ai do të përpiqet të bëjë të njëjtën gjë me Mallorcanin.

Atletico ende pret një ose dy shitje të lojtarëve sulmues dhe Cholo do të mirëpriste të kishte një krah të djathtë si lojtar i bardhë. 30 milionë euro do të ishte shifra magjike për të përfunduar operacionin, e zbatueshme vetëm nëse i shitet Morata, Correa apo Griezmann. Opsioni i transferimit do të vlerësohej gjithashtu dhe nuk përjashtohet nga klubi Chamartín, i cili me kontratën e lojtarit deri në vitin 2023 nuk do të rrezikonte ta humbte atë falas./albeu.com