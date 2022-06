AS: Man United merr masa pas ultimatumit të Cristianos

Në Manchester United, lajmi për shqetësimin e Cristiano Ronaldos me politikën e transferimeve ka rënë si pllakë. Siç raporton Diario AS, portugezi është gati të bëjë hapin dhe të largohet nga klubi, i cili nuk do të luajë në Champions League sezonin e ardhshëm, për shkak të mungesës së nënshkrimeve të nivelit të lartë që do t’i japin skuadrës një jetë të re.

Situata përkeqësohet nëse merret parasysh edhe se rivalët e tyre tashmë kanë bërë kryer blerje të klasit të parë.

Duke pasur parasysh këtë situatë, Man United do të ishte gati të lidhte një kontratë që mund të jetë kyçe. Tom Keane, avokat dhe vëllai i mbrojtësit të Evertonit, Michael Keane, do të mbërrinte në klub si kreu i zonës së transferimeve, duke zëvendësuar Matt Judge.

Klubi ka besim se Keane mund ta kthejë merkaton e fuqishme të Maan United deri më tani dhe kështu mund të ndryshojë mendjen e portugezit. Djajtë e kuq kanë si objektivin kryesor Frenkie De Jong të Barçës dhe Christian Eriksen.

Në rastin e danezit duket se ata do ta përfundojnë me sukses, por nuk është aq e qartë me holandezin, i dëshiruar nga Ten Hag dhe njeriu që do t’i jepte një shtysë të re iluzionit rreth sezonin e ri në Old Trafford. /albeu.com/