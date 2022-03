AS: Kylian Mbappe e ka të qartë të ardhmen e tij, do t’i bashkohet Realit

Mbappe vazhdon të refuzojë PSG-në. Armiku i Real Madridit në ndeshjen e Ligës së Kampionëve, ku shënoi golin e fitores për PSG-në, ndeshja e dytë nuk do të ketë asnjë ndryshim në vendimin e Mbappe.

Siç thekson AS, nuk ka kthim prapa dhe sulmuesi francez do t’i bashkohet radhëve të madrilenëve në fund të sezonit.

Gazeta citon disa burime nga ambienti i futbollistit, të cilët tregojnë qartë lamtumirën e tij me PSG-në në fund të sezonit:

“Mbappe ka marrë një vendim dhe paratë janë më e pakta. As për të gjithë arin e botës nuk do të rinovoja me PSG-në. Vendimi i tij është marrë prej kohësh dhe asgjë nuk do ta bëjë atë të ndryshojë. Ai dëshiron të ketë sukses në Madrid dhe do ta bëjë. Atij i mbetet vetëm të presë deri më 30 qershor për të parë ëndrrën e tij të realizuar“. /albeu.com/