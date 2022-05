Arteta rinovon me Arsenalin, drejtuesit tregojnë besim

Tashmë është zyrtare se Mikel arteta ka rinovuar kontratën me Arsenalin dhe do të jetë trajneri i “Gunners” deri në sezonin 2023/25.

“Ne duam ta çojmë në një nivel më të lartë dhe të konkurrojmë me skuadrat më të mira në botë. Të gjithë lojtarët, departamentet, krijojnë edhe më shumë lidhje me tifozët tanë, atmosferë të mirë në Emirateve Stadium, mund të bëjnë një mrekulli të vërtetë”, ishin fjalët e Artetës./h.ll/albeu.com

Official. Mikel Arteta signs new deal with Arsenal until June 2025. Jonas Eidevall have signed new contract with the club too. ⚪️🔴 #AFC

“I’m happy, excited, grateful and really, really happy today,” Mikel said after signing the extension. pic.twitter.com/fDlK1WrPWz

