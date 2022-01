Arsyeja pse Serge Gnabry i ka lyer thonjtë me ngjyrë të zezë (FOTO LAJM)

Serge Gnabry është një nga lojtarët më të shquar të Bayern Munich.

Sulmuesi 26-vjeçar është thelbësor këtë sezon për skuadrën e Julian Nagelsmann, me 2 golat e tij në Champions League dhe 10 golat e tij në Bundesligë.

Megjithatë, përveç numrave të tij të mirë në fushë, këtë javë ai po bën bujë për një arsye krejt tjetër.

Dhe po bëhet e zakonshme që anësori të shfaqet në ndeshje me thonjtë e lyer me ngjyrë të zezë, një detaj që nuk ka kaluar pa u vënë re nga tifozët e Bayern dhe futbolldashësit gjermanë.

Çfarë do të thotë ngjyra e zezë në thonjtë tuaj?

Më shumë se një modë mes të rinjve, Gnabry donte t’i bashkohej këtij trendi për t’i dhënë shikueshmëri një prej problemeve më të mëdha në shoqërinë e sotme.

Sipas gazetës gjermane “Bild”, ky manikyr i spikatur nga Serge Gnabry nuk është për shkak të një tendence të re mes futbollistëve, por gjesti i tij lidhet me organizatën “YGAP” , e cila përdor shikueshmërinë dhe popullaritetin e disa prej më shumë, njohën burrat në skenë për t’i dhënë zë një prej problemeve që na shqetëson më shumë sot: abuzimin me fëmijët, raporton MundoDeportivo.

Arsyeja pse ata e bëjnë këtë gjest e ka origjinën në shpëtimin e një vajze që pësoi abuzim dhe që i tha lamtumirë CEO-t të ‘YGAP’, Elliot Costello, duke lyer një thonj. Ishte atëherë që ai inkurajoi burra të tjerë të bashkoheshin në denoncim.

Në këtë mënyrë, Gnabry ka dashur t’i bashkohet nismës duke lyer thonjtë e tij, ndonëse e zeza nuk duhet të jetë ngjyra e zgjedhur: fakti i veshjes së një thoi të lyer synon të denoncojë se një në pesë fëmijë në mbarë botën vuan ose ka vuajtur më parë, mosha 18 vjeçare dhuna fizike ose seksuale. Disa nga personalitetet publike që janë bashkuar për të lyer thonjtë e tyre dhe për të mbledhur fonde për këtë organizatë janë, ndër të tjera, Chris Hemsworth ose Michael Klim. /albeu.com/

Serge Gnabry’s black painted nail is not a ‘fashion gimmick’, but rather an important symbol with an important message: The black nail refers to the “Polished Man” campaign by the organization “YGAP”, with which many prominent men want to draw attention to child abuse [Bild] pic.twitter.com/Nu5TKBLJ6Q

— Bayern & Die Mannschaft (@iMiaSanMia_en) January 26, 2022