Arsenalit i jepet një avantazh krucial në garën për titullin e Premier Ligës

Arsenali ka një avantazh psikologjik në garën për titull në Ligën Premier. Kjo është sipas ish- mbrojtësit të Tottenham, Eric Dier – i cili beson se Spurs kanë vuajtur nga humbja e titullit nga Leicester në vitin 2016.

Skuadra e atëhershme e drejtuar nga Mauricio Pochettino kishte përfunduar me 11 pikë larg kampionit Leicester tetë vjet më parë.

Por deri në ndeshjen e tyre të parafundit jashtë sezonit kundër Chelseat – që do të bëhej e njohur si “Beteja e Urës” – shpresat e tyre për një titull të parë në Ligën Premier ishin ende të gjalla.

Megjithatë, Dier tani ka folur hapur për triumfin e Leicesterit përpara se të luante Tottenham, duke pranuar se kishte një ndikim mendor në skuadrën e Londrës Veriore.

Ai e krahasoi atë periudhë me këtë aktual te Bayern Munichu, ku po humbin garën nga Bayer Leverkusen në Bundesligë: “Natyrisht që ju kurrë nuk dëshironi të përjashtoni fitimin e ligës, por humbja kundër Borussia Dortmund ishte një grusht i madh”.

“Unë kam qenë në atë situatë më parë me Tottenhamin kur Leicester po shkonte për titull. Ndjeva se ishte vërtet e padrejtë në atë kohë, sepse ata dukej se luanin para nesh çdo javë dhe nuk ishte se ne mund të fitonim të parët dhe të ushtronim presion mbi ta”.

“Çdo fundjavë ishte një grusht i madh, sepse ata do të fitonin ndeshjen e tyre, kështu që ne kurrë nuk ishim në gjendje të fitonim ndonjë përparësi”.

Me këto komente në mendje, SunSport ka hedhur një vështrim në kohët e konfirmuara të ndeshjeve të Arsenalit, Man City dhe Liverpool – me lojtarët e Mikel Artetas që luajnë të parët në tre nga pesë ndeshjet e ardhshme.

Oraret dhe datat e raundit të ndeshjeve të fundjavës së 11 majit ende nuk janë konfirmuar, ndërsa të tria skuadrat do të luajnë në të njëjtën kohë në ditën e fundit, më 19 maj.

Por Arsenali është i pari që fillon kur përballet me Wolves, Chelsea dhe Bournemouth.

Dhe Man City do të jetë një ndeshje pas Arsenalit dhe Liverpoolit nga 21 Prilli, pasi ata humbasin një raund të ndeshjeve për të luajtur me Chelsean në FA Cup.

Megjithatë, me përjashtim orarit, Arsenali ka ende ecurinë më të vështirë me udhëtimet në Tottenham dhe Manchester United ndeshjet e spikatura.

Liverpool dhe Man City gjithashtu përballen me Spurs, me skuadrën e Pep Guardiolës që nuk ka ende një datë të konfirmuar për ndeshjen e tyre jashtë skuadrës me lojtarët e Ange Postecoglou.

Ka vetëm dy raste kur Arsenali nuk luan i pari – njëra prej të cilave është këtë fundjavë kur pret Aston Villa pas ndeshjeve të Man City dhe Liverpool.

Më pas, më 27 prill ata do të përballen me Tottenhamin, një ditë pasi lojtarët e Jurgen Klopp shkojnë te West Ham. /Telegrafi/