Arsenali “zjarr” në prag të nisjen së sezonit, “shkërrmoq” Sevillan në kuadër të Emirates Cup (VIDEO)

Arsenali i Artetas këtë prag sezoni, duket si Arsenali më i mirë i Arsen Ëegner. “Topçinjtë” kanë mundur ditën e sotme skuadrën spanjolle të Sevillas me rezultatin e thellë 6-0, në kuadër të “Emirates Cup”.

Gabriel Jesus vazhdon të shkëlqejë dhe duket se tek Arsenali ka gjetur habitatin e tij, duke shënuar një tregolësh.

Brazilianii po tregon një formë të lartë në këtë parasezon, ndërsa pritet të shihet nëse kjo formë do të vazhdojë edhe gjatë sezonit.

Bukayo Saka gjithashtu duket se tanimë është kthyer në një titullar të padiskuteshëm për Artetan dhe ndaj Sevillas shënoi një dopietë. Golin e gjashtë dhe të fundit e shënoi talenti Nketiah.

Sezoni i ri i Premier League fillon me 5 gusht dhe Arsenali do ta nisë në transfertë me Crystal Palace./albeu.com