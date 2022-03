Arsenali piketon të dështuarin e Real Madrid

Është e drejtë të thuhet se gjërat nuk kanë shkuar siç duhet për Eden Hazard që kur iu bashkua Real Madridit pothuajse tre vjet më parë në një marrëveshje transferimi të nivelit “Galactico” dhe tani ish-rivalët Arsenal mund t’i ofrojnë atij një rrugë shpëtimi.

Sulmuesi belg ka nisur vetëm 40 ndeshje që nga transferimi në kryeqytetin spanjoll në vitin 2019 dhe ka shënuar vetëm gjashtë herë për Real Madridin. Dëmtimet shpesh e kanë penguar atë nga një shpërthim në krah, edhe pse ai nuk ka arritur të gjejë formën e tij te Chelsea edhe kur është i gatshëm dhe i disponueshëm.

“Los Blancos” sigurisht që do të ishin shumë të hapur për të ulur humbjet e tyre dhe për të zhvendosur pagat e superyllit të Hazard nga faturat e tyre dhe Mikel Arteta është i etur për ta sjellë 31-vjeçarin në Emirates.

Arsenali është përmirësuar nën drejtimin e trajnerit bask dhe befas duket sikur janë sërish një top-katërshe dhe shpresojnë të rrisin skuadrën e tyre këtë verë me ardhje të reja të nivelit të lartë me joshjen e futbollit të Champions League, një kompeticion që klubi nuk e ka paraqitur që nga viti 2017.

Megjithatë, ka disa pengesa të mundshme për një lëvizje të mundshme në Londër. E para është se vetë lojtari ka qenë gjithmonë i vendosur për të provuar veten në Madrid dhe, në krye të kësaj, mund të hezitojë të kalojë te një nga rivalët e Chelseat.

Tjetra, është se Arsenali mund të përballet fare mirë me konkurrencën nga Newcastle, të cilët janë të etur për të “spërkatur” paratë e tyre saudite të sapogjetur dhe nuk do të tërhiqen nga paga e belgut.

Sipas “Foot Mercato”, Arsenali tashmë ka kontaktuar për një marrëveshje të mundshme dhe duket se interesi i tyre është serioz. Futbolli i Ligës së Kampionëve në një skuadër të ringjallur nën një trajner shumë të vlerësuar, së bashku me një rikthim në futbollin anglez, ku ai u vendos si një nga lojtarët më të mirë, përfundimisht mund ta bindin Hazardin se është koha për të ecur përpara.

Tashmë në anën e gabuar të 30-të, dhe me rekordin e tij të dëmtimeve, ai mund të mos ketë shumë shanse për t’u bashkuar sërish me një ekip të lartë dhe është e qartë se Madridi po rritet i frustruar me të.

Për “Topçinjtë”, Hazard do të ishte padyshim një rrezik në aspektin sportiv dhe financiar, pasi ai nuk është treguar pothuajse asgjë në tre vitet e fundit që do të justifikonte nënshkrimin e tij. Por nëse Arteta mund ta bëjë atë të luajë përsëri futbollin e tij, ai jo vetëm që mund t’i shtojë disa cilësi serioze yjeve një ekipi të ri ambicioz, por edhe një përvojë dhe njohuri./ h.ll/albeu.com