Arsenal pranë nënshkrimit me lojtarin e Barcelonës

Philippe Coutinhos më në fund mund t’i jepet një rrugëdalje nga Barcelona këtë janar, me Arsenalin që dëshiron ta rikthejë brazilianin në Premier League.

Coutinho kishte shijuar një periudhë të suksesshme në Liverpool përpara se t’i bashkohej Barcelonës, por koha e tij në Camp Nou nuk ka filluar kurrë.

Sipas Daily Mail, përfaqësuesit e Coutinhos po udhëtojnë për në Londër për të zhvilluar bisedime me Topçinjtë dhe dëshira e Barcelonës për të lëvizur lojtarin është e njohur.

Megjithatë, i njëjti burim raportoi gjithashtu se skuadra e Mikel Artetës do të duhet të luftojë me rivalët e Londrës veriore, Tottenham Hotspur për nënshkrimin e Coutinho-s, me Everton dhe Newcastle United të sapo pasuruar gjithashtu.

“Fichajes.net” ka raportuar se Arteta, kur emri i Coutinhos iu vu si një objektiv i mundshëm këtë dimër, u përgjigj me po të fuqishme për të miratuar nënshkrimin./ h.ll/albeu.com