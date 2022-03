Arsenal përgatit ofertën për Dybala, alternativa e tij do të jetë Nunez

Nga Anglia po qarkullojnë zëra se Arsenal së shpejti do të paraqesë ofertën e parë zyrtare për Paulo Dybala.

Sipas “Football”, topçinjtë janë të gatshëm të paraqesin ditët e ardhshme një ofertë për Dybala, i cili do të largohet me parametra zero nga Juventus në fund të sezonit.

Nëse Arsenal nuk do të arrijë dot të bindë argjentinasin, alternativa do të jetë Darwin Nunez i Benfica. Për Dybalan gjithashtu të interesuar janë Interi dhe Atletico Madrid, ku zikaltërit duken favoritë për të nënshkruar për “La Joya”./h.ll/albeu.com