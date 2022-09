Arsenal e ka të thjeshtë ndaj Brentford, “Topçinjtë” ruajnë kreun (VIDEO)

Arsenal ka arritur të marrë një fitore me rezultatin 0-3 ndaj Brentford, duke ruajtur kështu kreun në Premier League.

Saliba hapi serinë e golave në minutën e 17-të me një goditje me kokë. 11 minuta më vonë, në të 28-tën, Granit Xhaka servir një top shumë të bukur për Gabriel Jesus dhe sulmuesi brazilian nuk gabon përpara portës, duke dërguar ekipin e tij në pushim me rezultatin 0-2.

Pjesa e dytë nisi përsëri në favor të Arsenalit, ku në minutën e 49-të, Saka shërben për Vieira dhe ky i fundit trefishon shifrat.

Kështu Arsenal merr një tjetër fitore të rëndësishme duke ruajtur kreun e kampionatit anglez.