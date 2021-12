Arrivabene, drejtori i ashpër që mbron Juventusin

Ai u ul në futbollin e planetit si një ufo. Apo ndoshta Maurizio Arrivabene (i cili është në bordin e Juventusit që nga viti 2012) të jep këtë përshtypje sepse ai ende nuk e flet mirë gjuhën.

Calcese, në fakt, ka një gramatikë më bizantine. Drejtori i ri i Juventusit tenton të përdorë rrugën më të drejtë për t’u shprehur. Dhe kjo, nganjëherë, tingëllon e habitshme, edhe kur konceptet në teori nuk duhet të jenë të tilla

“Ka lojtarë që për momentin janë më të lidhur me agjentin sesa me fanellën”, tha ai të martën mbrëma, duke nënvizuar tendencën e kategorisë së lojtarëve për të ndjekur paratë më shumë se lavdinë apo historinë. Asgjë që nuk dihej tashmë, por të thuash në fund të dy ditëve në të cilat deklarata e Mino Raiola për të ardhmen e Matthijs de Ligt, ka një kuptim të veçantë. Arrivabene, megjithatë, nuk u zemërua drejtpërdrejt me Raiolën (të cilin e njeh dhe me të cilin ka një marrëdhënie të përzemërt), marrë nga TuttoSport.

Kriza që goditi futbollin

Juventusi nuk është inatosur me prokurorët dhe nuk i konsideron ata si të keqen e futbollit. Por Juventusi dhe jo vetëm Juventusi po kalon krizën më të rëndë ekonomike që ka goditur futbollin. Nëse në vitin 2019 xhiroja e tregut botëror të transfertave (që në thelb është ai europian) ishte 6.5 miliardë euro, ai i 2021 ishte 3 miliardë, më pak se gjysma.

Tkurrja e sektorit (privat i publikut dhe, në disa raste, i sponsorëve dhe të drejtave televizive) është ndjerë shumë te klubet dhe pak më pak te lojtarët, të cilët me kontratat në vazhdim nuk kanë pësuar shkurtime serioze. /albeu.com/