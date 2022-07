Arrihet marrëveshja, Sterling pothuajse lojtar i Chelsea

Chelsea ka arritur të arrijë një marrëveshje personale me sulmuesin anësor të Manchester City, Raheem Sterling.

27-vjeçari ka pranuar të gjitha kushtet e ofruara nga klubi blu i Londrës dhe së shpejti pritet të veshë fanellën e tyre.

Chelsea do të ketë një takim direkt sot me drejtuesit e City për të mbyllur këtë transferim të bujshëm. Manchester City ka rënë dakort të marrë rreth 45 milionë paund nga shitja e kartonit të sulmuesit anglez.

Kjo do të jetë një goditje e madhe dhe një përforcim i mrekullueshëm për Tuchel./ h.ll/albeu.com

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 7, 2022