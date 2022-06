Arrihet marrëveshja, Sadio Mane do të jetë lojtari i Bayern Munich

Ka ardhur dhe fundi i telenovelës së Sadio Mane.

Sulmuesi senegalez deklaroi para pak kohësh që nuk do të rinovonte kontratën e tij me Liverpoolin. Në skenë ishte Bayern Munich i pari dhe i vetmi ekip i cili u interesua për anësorin e Liverpoolit.

Gazetari italian, Fabrizio Romano, sapo ka konfirmuar se Sadio Mane do të transferohet te klubi gjerman. Marrëveshja do të zyrtarizohet sapo drejtuesit e klubeve të takohen fizikisht së bashku.

Mane ka rënë dakort me Byaernin për të gjitha detajet e kontratës dhe Liverpool gjithashtu ka rënë dakort për shifrat e transferimit./ h.ll/albeu.com

