Chelsea ka arritur marrëveshjen përfundimtare me David Datro Fofana.

Vizitat mjekësore do të kryhen sot në Londër. 20-vjeçari do u bashkohet anglezëve nga Molde, aty ku ai realizoi 21 gola dhe 7 asistime këtë vit, sipas gazetarit të njohur Fabrizio Romano.

Shifrat që Chelsea do të paguajë janë rreth 12 milionë euro, dhe ky transferim nuk do të prishë marrëveshjen e Chelsea me Nkunku, ku francezi ka arritur 100% marrëveshjen me anglezët për t’u bashkuar me ta verën e ardhshme./albeu.com/