Arrihet marrëveshja, Alex Telles huazohet te klubi spanjoll

Aventura në Angli me Manchester United duket se ka përfunduar për Alex Telles, edhe pse jo përgjithmonë.

Manchester United ka arritur një marrëveshje me Sevilla për të huazuar anësorin brazilian te spanjollët deri në vitin 2023.

Ende nuk dihet nëse do të ketë të drejtë blerje apo jo, por Fabrizio Romano konfirmon se ky huazim është pothuajse i kryer, mungon zyrtarizimi.

Kontratat janë duke u përgatitur dhe brenda kësaj jave do të firmoset letra e bardhë./ h.ll/albeu.com

Alex Telles to Sevilla, here we go and confirmed! Full agreement completed between with Manchester United on loan dean valid until 2023. Been told there’s NO buy option clause. 🚨🇧🇷 #MUFC

Contracts being prepared in order to be signed this week. pic.twitter.com/YsrvqZjuIU

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 3, 2022