Argjentina ka rikuperuar gabimet që bëri gjatë 90 minutave duke shpërdoruar avantazhin e dyfishtë.

Albiceleste kanë triumfuar me penallti ndaj Holandës, ndërsa në gjysmëfinale do të përballet me Kroacinë.

Sa i përketë 90 minutave, ndeshja përfundoi 2-2. Argjentina udhëhiqte 0-2 me golat e Molina dhe Messit, por Holandezët barazuan me 2 golat e Weghorst.

Në shtesa nuk pati gola, edhe pse Argjentia pati raste pa fund madje provoi dhe shtyllën. /G.D albeu.com/