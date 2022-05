Ardhja e Messit te PSG rrit të ardhurat e klubit në mënyrë “stratosferike”

Ndërsa Paris Saint-Germain dështoi, edhe një herë, për të përmbushur objektivin e tyre për të fituar Champions League këtë sezon, të ardhurat e tyre panë një rritje të mprehtë.

Ardhja e Leo Messit nga Barcelona verën e kaluar bëri që shumë njerëz të prisnin që parisienët të merrnin më në fund çmimin më të madh të Evropës. Kjo nuk u realizua, megjithëse përfitimet komerciale të nënshkrimit të tij kanë kontribuar në rritjen e të ardhurave.

Sipas “L’Equipe”, kampionët e Ligue 1 kanë bërë 700 milionë euro të ardhura, një rekord që kur “Qatar Sports Investment”s mori pronësinë e klubit në vitin 2011.

Një pjesë e kësaj varet nga sponsorizimi, i cili pa një rritje prej 13 për qind falë kontratave të arritura me GOAT (50 milionë euro për sezonin), Crypto dhe Gorillas, të cilat do të sjellin 10 milionë euro shtesë. PSG do të fitojë më shumë se 300 milionë nga reklamat, që është një rekord i ri për klubin.

Messi ka pasur një ndikim të madh në llogaritë e klubit, me PSG-në që ka shitur më shumë se një milion fanella, 60 për qind e të cilave mbanin numrin dhe emrin e yllit argjentinas.

Vetëm Manchester United tani shet më shumë fanella në mbarë botën sesa PSG.

Të ardhurat nga biletat në Parc des Princes kanë pasur gjithashtu një ndikim të madh në këtë buxhet rekord.

Por nuk janë të gjitha lajmet e mira për arkat e PSG-së. Eliminimi i parakohshëm nga Champions League në duart e Real Madridit ka ulur të ardhurat televizive të klubit. Sezonin e kaluar ata fituan 200 milionë euro për të luajtur në gjysmëfinale, por këtë vit kjo shifër është ulur në më pak se gjysmën e saj./ h.ll/albeu.com