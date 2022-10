Juventusi luan nesër shanset e tij edhe në Champions League, teksa në ndeshjen e së mërkurës kundër Makabi Haifas do tentojë fitoren për të shpresuar te kualifikimi më tej.

Ndaj formacionit izraelit do të gjykojë një treshe zvicerane, me Sandro Shaferin kryesor, ndërsa anësorë do të jenë De Almeida dhe kosovari me pasaportë helvete, Bekim Zogaj.

Arbitër i katërt do të jetë gjithashtu zvicerani Alan Bieri, ndërsa VAR-i do të jetë përgjegjësi e gjermanëve Fritc dhe San.