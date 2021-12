Anulohet zyrtarisht shorteu i Champions League (FOTO LAJM)

Është anuluar edhe zyrtarisht shorti për fazën e eliminimit diretk në Ligën e Kampionëve.

Pati polemika të mëdha në shortin e 1/8-tës së Ligës së Kampionëve këtë pasdite pasi Manchester United dukej se ishte vendosur në vazon e gabuar.

Në ceremoninë zyrtare në Nyon të Zvicër, emri i Villarrealit u shfaq dhe më pas ish-ylli i Arsenalit, Andrey Arshavin zgjodhi topin e United në skena që ishin jashtëzakonisht konfuze për shikuesit që e shikonin shortin direkt.

Rregullat përcaktojnë që të dy skuadrat nuk mund të përballeshin me njëra-tjetrën pasi kishin konkurruar tashmë në të njëjtin grup, me Unitedin që përfundonte në krye dhe Villarrealin në vendin e dytë.

Pasoi panik masiv, topi u largua dhe shorti vazhdoi. Villarreali mësoi më pas se do të luajë kundër rivalëve të United, Manchester City, përpara se Djajtë e Kuq të mësojnë se do përballen ndaj Paris Saint-Germain.

Shorti do të ri-hidhet në ora 15:00 në Nyon të Zvicrës./h.ll/albeu.com

Following a technical problem with the software of an external service provider that instructs the officials as to which teams are eligible to play each other, a material error occurred in the draw for the UEFA Champions League Round of 16.

