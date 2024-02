Antonio Conte, kandidat për të marrë drejtimin e Barcelonës

Me njoftimin se Xavi do të largohet nga posti i trajnerit të Barcelonës në përfundim të këtij sezoni, klubi katalonas ka nisur të përpilojë listën e trajnerëvee që mund t’iu përshtaten.

Pjesë e kësaj liste tani është edhe Antonio Conte, transmeton Gazeta Express.

Mediumi spanjoll, Sport, shkruan se profili i trajnerit italian tani është në interesin e klubit spanjoll.

Për Conten interesim ka pasur edhe nga skuadrat e Serie A.

Ndërsa, mbetet të shihet se në stolin e cilës skuadër do ta shohim në sezonin e ri.

🚨 Antonio Conte is a surprise candidate to succeed Xavi at Barcelona! 🇮🇹

His profile is now of interest to the club. 👀

(Source: @Sport) pic.twitter.com/8oOFfFsXgW

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) February 8, 2024