I prezantuar së fundmi si lojtar i Brentfordit, Christian Eriksen ka firmosur deri në fund të sezonit

Në një konferencë për shtyp, Antonio Conte hapi derën për një rikthim të mundshëm të Eriksenit, me të cilin ndante dhomën e zhveshjes te Inter

“Sigurisht, Eriksen është pjesë e historisë së Tottenhamit. Rikthimi këtu do të ishte një mundësi e mirë për të, për mua dhe për klubin. Por tani ai ka nënshkruar për Brentford, vetëm gjashtë muaj, dhe do të shohim se çfarë do të ndodhë”. /albeu.com/