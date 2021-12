Ansu Fati do të rikthehet në janar

Ansu Fati do t’i bëjë një dhuratë për Krishtlindje trajnerit të Barcelonës, duke u rikthyer në gjendje të plotë fizike. 19-vjeçari u dëmtua kundër Celta Vigo më 6 nëntor, por ka punuar me vullnet për rikuperimin e tij.

Shpresohej që Fati të luante kundër Bayern Munichut më 8 dhjetor por ai nuk ishte gati dhe në vend të kësaj do të përdorë periudhën e Krishtlindjeve si një periudhë të mëtejshme rikuperimi pasi klubi mbetet i kujdesshëm me pasurinë e tyre të çmuar.

Udhëtimi në Mallorca do të jetë ndeshja e parë e Barcelonës në vitin 2022 dhe do t’i shohë ata të rifillojnë sfidat e tyre në La Liga Santander, pasi të përballen me Elche dhe Sevilla si dy ndeshjet e tyre të fundit të vitit 2021.

Ndihej se përzgjedhja e Fatit në këto ndeshje nuk ia vlente rreziku, pavarësisht mungesës së golave ​​në skuadër.

I riu mezi ka luajtur ndonjë rol të vërtetë në sfidat e Blaugranas deri më tani, pasi ishte rikuperuar nga dëmtimi i rëndë i gjurit në fillim të sezonit.

Për Xavin, Fati do të ndihet si një nënshkrim i ri pasi ai duket të përpiqet të shpëtojë sezonin e Barcelonës në 2022. /h.ll/albeu.com