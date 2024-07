VIDEO / Anglia shënon në fund ndaj Hollandës dhe kualifikohet në finale për herë të dytë rradhazi

Anglia ka kaluar në finale të Euro 2024, aty ku do të përballet me panjën më 14 korrik, pasi eliminoi Holandën me rezultat 2-1 në gjysmëfinale.

Ndeshja fillimisht nisi me kujdes të shtuar nga të dyja ekipet, por që ritmi i lojës filloi të rritej.

Ishte minuta e shtatë kur Xavi Simons lëshoi një super goditje, për të mposhtur Jordan Pickfordin për 1-0.

Por, Tre Luanët fituan një penallti të dyshimtë, nga një ndërhyje e Denzel Dumfries në Harry Kane.

Gjyqtari fillimisht tha se nuk ka penallti, por nga rishikimi në VAR, arbitri vendosi të jepte goditje nga pika e bardhë, e cila u realizua nga Kane në minutën e 18-të.

Anglia më pas mori lojën nën kontroll, duke rrezikuar Holandën që dukej e humbur pas golit të pësuar.

Ishte minuta e 23-të kur Phil Foden mposhti edhe portierin e Tulipanëve kur futi topin mes këmbeve, por Dumfries largoi topin nga vija e portës.

Shtatë minuta më vonë, Dumfries lëshoi një gjuajtje me kokë, por Anglia ishte me fat, pasi topi u ndal në shtyllë.

Dy minuta më vonë, Foden testoi sërish portierin e Holandës, ndërsa kësaj here u ndal nga shtylla e majtë.

Pjesa e dytë ishte shumë e varfër për nga ritmi i lojës, pasi të dyja kombëtaret nuk treguan shumë, por që zëvendësuesi Ollie Watkins bëri diferencën.

Rasti i parë serioz në këtë pjesë erdhi në minutën e 65-të, kur Vigil Van Dijk gjuajti me kokë, por që Jordan Pickford bëri një pritje bravuroze.

Në minutën e 79-të, Bukyo Saka mendoi se kishte shënuar gol, mirëpo asistuesi Kyle Walker ishte në pozicion jashtë loje dhe VAR-i e anuloi.

Ollie Watkins ishte heroi i Tre Luanëve, që realizoi për 2-1 në minutën e 90+1-të me një asistim të Ciole Palmer.

Anglia do të përballet me Spanjën të dielën e kësaj jave (14 korrik), për të përcaktuar se ku do të shkojë trofeu i Euro 2024.