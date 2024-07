Anglia nuk humb kohë: Shtatë emra për ta zëvendësuar Gareth Southgate

Është shfaqur jë listë e ngushtë e kandidatëve të mundshëm për të pasuar Gareth Southgate si trajner i Anglisë është shfaqur.

E ardhmja e Southgate si trajner i Anglisë mbetet në dyshime pasi Tre Luanët përfunduan sezonin e tyre në Euro 2024 me një humbje zhgënjyese 2-1 kundër Spanjës.

Përpara finales në Berlin, Southgate premtoi të merrte një vendim të shpejtë për të ardhmen e tij pas finales së Euro 2024.

Por të dielën mbrëma, pas humbjes së finales, ish-trajneri 53-vjeçar i Middlesbrough tha se tani “nuk është koha” për të marrë një vendim të tillë.

Ai shtoi: “Më duhet të flas me njerëzit e duhur dhe t’i jap vetes pak kohë. Për të arritur në një tjetër finale… ishte një privilegj të kisha mundësinë. Por të rezistosh shkurt është e vështirë për momentin”.

Spekulimet janë të shumta se kush do ta udhëheqë Anglinë në Kupën e Botës dhe më gjerë, me disa emra që lidhen me një nga punët më të profilit të lartë në futbollin ndërkombëtar.

Sipas The Telegraph, trajneri i Newcastle, Eddie Howe do të jetë lartë në listën e ngushtë të FA nëse Southgate vendos të largohet nga posti i tij.

Kandidatë të tjerë kryesorë për të zëvendësuar Southgate përfshijnë Graham Potter, Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino dhe trajnerin e Anglisë U21, Lee Carsley.

Mediumi i mësipërm përmend gjithashtu Frank Lampard dhe Steven Gerrard si kandidatë që ‘mund’ të hyjnë në listë, megjithëse do të konsideroheshin të jashtëm në krahasim me të tjerët të përmendur më lart.

Shefi ekzekutiv i federatës angleze, Mark Bullingham dhe drejtori teknik John McDermott do të drejtojnë procesin për të emëruar zëvendësuesin e Southgate nëse skenari ndodh. /Telegrafi/