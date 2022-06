Nesër Anglia do të ndeshet ndaj Hungarisë për sfidat e vlefshme të Nations League dhe trajneri Southgate nuk ka marrë aspak një lajm të mirë.

Phil Foden, sulmuesi i manchester City ka rezultuar pozitiv me Covid-19 dhe për këtë arsye ai do të humbasë ndeshjen me kombëtaren angleze.

Foden është në gjendje të irë shëndetësore por ai do të marrë kohën e duhur për t’u rikuperuar./ h.ll/albeu.com