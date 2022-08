Angelino futet në “orbitën” e Barcelonës

Barcelona është padyshim një nga animatorët e mëdhenj të këtij tregu, por pavarësisht lëvizjeve të tyre të fundit, ata kanë ende shumë punë për të bërë. Që në fillim të verës, drejtuesit sportiv kanë vendosur si objektiv ardhjen e një mbrojtësi të majtë për të shoqëruar Jordi Alba këtë sezon.

Janë disa emra që Barcelona ka tentuar deri më sot, por më në fund asnjë nga këto qasje nuk është konkretizuar .

Në parim, prioriteti absolut i katalanasve vazhdon të jetë ai i Marcos Alonso, por me kalimin e datave, negociatat me Chelsean po bëhen të mjegullta. “Blutë” nuk janë të kënaqur me mënyrën se si u largua Christensen dhe po i bëjnë Blaugranët të paguajnë për këtë.

Të vetëdijshëm për situatën nga drejtuesit e sportit ata do të kishin riaktivizuar opsione të tjera dhe njëra prej tyre është ajo e Angelino.

Për momentin synimi i futbollistit është të kthehet në Spanjë dhe ai do t’i ishte ofruar tashmë Barcelonës në disa raste. Në këtë moment, Blaugranët nuk do të përjashtonin zbarkimin e Angelino-s, por duan të djegin të gjitha mundësitë me Marcos Alonso para se të nisin një tjetër operacion./albeu.com