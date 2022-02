Anelka: Unë mendoj se Mbappe do të luaj te Real Madrid sezonin e ardhshëm

Ish-sulmuesi francez, Nicolas Anelka, ka shprehur besimin e tij se Kylian Mbappe do të largohet nga Paris Saint-Germain në verë për t’iu bashkuar ‘Los Blancos’.

Kontrata e Mbappes me PSG-në është deri në qershor, por të dyja palët nuk kanë arritur marrëveshje për të vazhduar kontratën e tij dhe francezi pritet të bëhet agjent i lirë në korrik. Ndërkohë, Real Madrid do të përballet me skuadrën e tij në fazën e 16-të të Ligës së Kampionëve.

“Do të jetë një lojë speciale”, tha Anelka për ‘MARCA’.

“Të gjithë thonë se ai do të shkojë në Real Madrid. Dhe a do të dojë ai të bëjë një ndryshim për të treguar saktësisht se mund të luajë në Madrid?

“Është e mundur që ai dëshiron të fitojë për të lënë PSG-në me stil përpara se të shkojë në Madrid, por e vërteta është se unë nuk e di se çfarë po ndodh në kokën e tij.

“Ajo që mund të them është se në përgjithësi kur një lojtar dëshiron të largohet me transferim të lirë, nuk e rinovon kontratën. Unë mendoj se ai do të jetë në Madrid vitin e ardhshëm.”

Anelka vazhdoi të analizojë ndeshjen e ardhshme dhe të shpjegojë pse Real Madrid mund të ketë avantazh ndaj skuadrës së Ligue 1.

“Është një finale e hershme, mund të jetë”, shtoi Anelka.

“Dy skuadra të mëdha, dy klube të mëdha. Unë i jap Real Madridit një avantazh të vogël sepse ata kanë më shumë përvojë”, është shprehur Anelka./h.ll/albeu.com