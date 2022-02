Anelka: Pogba është i gatshëm te transferohet te PSG, te Manchesteri është i dëmtuar psikologjikisht

Paul Pogba është edhe një herë duke u lidhur me një kalim te Paris Saint-Germain, me kontratën e tij me Manchester United që përfundon më 30 qershor 2022.

Francezi është lidhur me një kalim në Paris për disa kohë tani dhe Nicolas Anelka beson se një lëvizje mund të jetë së shpejti.

“Manchester United nuk është një ekip i madh”, tha Anelka për “RMC Sport”s. “Ata janë një ekip që duhet të rindërtohet. Ata po kërkojnë një plan, për një trajner. Ka qenë e vështirë për Pogba që kur u kthye, ai është kritikuar shumë.

“Nuk është klubi më i mirë për të që të tregojë talentin e tij. Mendoj se PSG do të ishte i mrekullueshëm për të.

“Disa thonë se ai nuk do të ishte i mirë për ekipin sepse dëmtohet shumë, por mendoj se shumë nga dëmtimet e tij janë për shkak të jetës së tij në Manchester, sepse psikologjikisht ai nuk është mirë atje”.

Anelka vazhdoi të thoshte se Pogba më parë ka shprehur interesim për një lëvizje në Parc des Princes.

“Kam folur me të gjashtë muaj më parë”, tha Anelka, “dhe ai nuk do ta kishte problem të vinte në PSG.

“Nëse ai bashkohet, ne do t’i harrojmë të gjitha dëmtimet e tij dhe do të shohim se ai është një lojtar i mirë.”/ h.ll/albeu.com