Andre Onana ‘nuk mund t’i besohet’ dhe ‘nuk është një përmirësim i De Gea’ në Manchester United

duke mbërritur në Angli, dhe gazetari Dean Jones i ka sugjeruar tani GIVEMESPORT se ai nuk është një përmirësim i David De Gea, duke shpjeguar se si ai ka një ndikim negativ në anën e Erik ten Hag.

Onana iu bashkua Manchester United për një tarifë transferimi prej rreth 47 milionë £ nga skuadra e Serie A Inter Milan në merkaton e verës. Ten Hag duhej të siguronte një portier të ri numër një pas largimit të David De Gea në fund të kontratës së tij. Fillimi i qëndrimit të Onanës në Old Trafford ka qenë më pak se ideal, i shënuar nga disa gabime, veçanërisht në garat evropiane.

Ndërkombëtari i Kamerunit është fajësuar shumë për eliminimin e United nga Liga e Kampionëve, dhe ai ka qenë larg perfektit edhe në Premier League. Krahasimet në mënyrë të pashmangshme do të bëhen me De Gea pasi ai kaloi kaq shumë vite me klubin e Mançesterit, por nuk ka dyshim se Onana do të ketë nevojë për kohë për t’u vendosur në një ligë të re.

Onana ka luftuar për t’u përshtatur në Angli

Në fillim të sezonit, United u eliminua nga Champions League, duke përfunduar në fund të grupit të tyre. Onana ishte padyshim fajtor për një sërë golash, duke i kushtuar pikë në disa nga ndeshjet e tyre në Evropë. Prezantuesja e United Stand, Beth Tucker, tha më parë për GIVEMESPORT se Onana kishte qenë ‘i tmerrshëm’ në Champions League për United, me paraqitjen e tij kundër Galatasaray-t etiketuar si ‘tronditëse’.

Onana është nën vëzhgim të madh, përfshirë nga ish-lojtarët e United si Gary Neville dhe Paul Scholes. Neville ka sugjeruar se Onana është një ‘problem i madh’ për skuadrën e Mançesterit, ndërsa Scholes pretendoi se të tre golat gjatë paraqitjes së tij zhgënjyese kundër Galatasaray ishin faji i tij, duke përplasur portierin në proces.

Raportet madje sugjeruan më herët gjatë fushatës se United po konsideronte të sillte një portier të ri pas fillimit të paqëndrueshëm të Onanës në Old Trafford. Sipas TEAMtalk, Ivan Provedel i Lazios është monitoruar nga United përpara një lëvizjeje të mundshme, me skuadrën e Serisë A që kërkon rreth 30 milion £ për ta lejuar atë të largohet.

Gazetari Jones tha më parë për GIVEMESPORT se ai nuk e sheh United të heqë dorë nga Onana kaq shpejt, por ai pranoi se ish-portieri i Ajax është në krizë pas disa prej paraqitjeve të tij në fillim të sezonit. /AlbEu.com/