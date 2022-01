Trajneri i Real Madridit, Carlo Ancelotti, foli në konferencën për shtyp në prag të El Clasico- s së nesërme kundër Barcelonës, në gjysmëfinalen e Superkupës së Spanjës në Riad të Arabisë Saudite:

“Çfarë mund të them, ne duhet ta luajmë ndeshjen. Ata patën më shumë probleme se këtë sezon, por është një ndeshje unike mes dy skuadrave me të njëjtin synim, që është arritja në finale, që do të ishte trofeu i parë i sezoni”. /albeu.com/