Ancelotti në planin B, ja si do të veprojë tekniku pas testeve pozitive në ekip

Për sa kohë që të paktën 13 lojtarë të ekipit të parë janë në dispozicion, ndeshja kundër Cadiz të dielën duhet të vazhdojë. Por, me Luka Modric, Marcelo, Marco Asensio, Rodrygo, Gareth Bale dhe Andriy Lunin të gjithë pozitivë, ka nevojë për improvizim.

Zëvendësimi i Modric

Çështja e parë është se si të zëvendësohet Modric, pasi kroati ka qenë një burim jetik kreativiteti për skuadrën e tij këtë sezon.

Testi i tij pozitiv ka hapur derën që Eduardo Camavinga të shkëlqejë në mesfushën qendrore, ndërsa Isco është një opsion më pak i mundshëm për t’u përdorur atje.

Dilema e krahut të djathtë

Virusi gjithashtu i ka lënë Los Blancos mungesë opsionesh në krahun e djathtë, pasi Rodrygo dhe Asensio nuk do të jenë në gjendje të vazhdojnë betejën e tyre me partnerin Karim Benzema dhe Vinicius. Sa i përket Bale, sezoni i tij i vështirë është shoqëruar me një test pozitiv.

Këto rrethana i kanë hapur derën Eden Hazardit për të bërë rikthimin e tij në formacionin fillestar, gjë që dukej e pamundur. Belgu nuk ka nisur një ndeshje për Real Madridin që nga ndeshja e fazës së grupeve të Ligës së Kampionëve kundër Sherifit më 28 shtator, ndaj do të kërkojë të shfrytëzojë mundësinë e tij.

Mbështetje nga Castilla

Deri më tani këtë sezon, Ancelotti nuk i është drejtuar realisht skuadrës Castilla për përforcime.

Në fillim të sezonit, lëndimet e Ferland Mendy dhe Marcelo panë që Miguel Gutierrez të hyjë dhe të luajë katër ndeshje, por mbrojtësi i majtë nuk është paraqitur për skuadrën e parë që nga humbja kundër Sherifit në fund të shtatorit.

Mungesa e minutave të dhëna deri më tani për lojtarët e Castilla mund të ndryshojë këtë fundjavë, pasi Ancelotti shikon të rinjtë për të mbushur stolin e tij./ h.ll/albeu.com