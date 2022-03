Ancelotti i ka bërë të qartë ekipit se ndaj Barcelonës do të ndeshen si në një finale

El Clasico e së dielës është një ndeshje me rëndësi jetike për Real Madridin, edhe nëse nuk ka domosdoshmërisht një ndikim të drejtpërdrejtë në garën për titull, megjithatë Carlo Ancelotti ka qenë i qartë me lojtarët e tij, takimi me Barcelonën është një finale si çdo tjetër.

“Los Blancos” aktualisht kanë një avantazh prej 15 pikësh ndaj Blaugranëve, të cilët kanë duruar një sezon kalimtar pas largimit të Lionel Messit, por italiani beson se një fitore ndaj rivalëve të tyre të ashpër mund ta vendosë titullin praktikisht në duart e Real Madridit.

Do t’u dërgonte një mesazh skuadrave të tjera rreth tyre se “Los Merengues” janë skuadra më e fortë dhe nuk do të sakrifikojnë pikë për të ndihmuar rrugëtimin e tyre në Champions League.

Të kesh një boshllëk të tillë të pakapërcyeshëm me Barcelonën që shkon në prill do të ishte domethënëse, veçanërisht me numrin e ndeshjeve që “Los Blancos” pritet të luajnë do të kërkonte menaxhim të kujdesshëm të skuadrës nga italiani, gjë që shpesh çon në rrëshqitje.

Ish-trajneri i AC Milan është i etur për të qenë në një pozicion sa më të fortë që të jetë e mundur para se të ndodhë kjo, veçanërisht me një ndeshje të ligës kundër Sevillas që vjen pikërisht në mes të dy ndeshjeve kundër Chelseat në çerekfinalen e Champions League.

Përveç mungesës së Ferland Mendy-t dhe pasigurisë për gjendjen fizike të Karim Benzema-s, Ancelotti ka shijuar një përgatitje mjaft të qetë në ndeshje, me Real Madridin në një pozicion shumë të qetë në këtë moment.

Kriza e dëmtimeve të shkurtit është zhdukur dhe lojtarët kanë filluar të arrijnë formën, veçanërisht Vinicius Jr, i cili ka qenë i bujshëm kohët e fundit.

“Të rinjtë po na ndihmojnë shumë në këtë aspekt, veçanërisht në mesfushë”, shpjegoi Ancelotti./ h.ll/albeu.com