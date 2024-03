Ancelotti gjen zëvendësuesin perfekt të Modricit, kushton 60 milionë euro

Real Madridi është në kërkim të një zëvendësuesi ideal të Luka Modricit që pritet të largohet në fund të këtij sezoni dhe duket se e ka gjetur në Serie A. Sipas informacioneve të fundit, klubi spanjoll e sheh Nicolo Barellan si zëvendësuesin perfekt të veteranit.

Modric, një pjesë themelore në ekipin spanjoll për dekadën e fundit, duket se po i afrohet fundit të karrierës së tij në klub. Dëshira e tij për të pasur një rol më të spikatur mund të çojë në largimin e tij, gjë që e ka bërë madrilenët të parashikojnë dhe të kërkojnë alternativa. Në këtë kontekst, italiani shfaqet si një opsion tërheqës.

Mesfushori italian e ka dëshmuar vlerën e tij që nga kalimi i tij në Inter në vitin 2019, duke u bërë shpejt një pjesë thelbësore e ekipit. Ndikimi i tij ishte i dukshëm në fitimin e titullit të ligës në sezonin 2020/21. Këtë sezon, Barella ka vazhduar të shkëlqejë, duke u paraqitur në 35 ndeshje dhe duke kontribuar me gola dhe asistime, si dhe duke shfaqur aftësi solide mbrojtëse.

Blerja e mundshme e Barellës nga Real Madridi mund të forcojë ndjeshëm mesfushën e tyre. Me përvojën dhe aftësinë e italianit, Madridi mund të sigurojë një zëvendësim solid për Modric dhe të mbajë një nivel të lartë konkurrues në të ardhmen.

Megjithatë, sipas ‘Calciomercato’, Interi mund të mos jetë i gatshëm ta lërë me lehtësi mesfushorin e tyre të talentuar. Pavarësisht vështirësive financiare, klubi italian mund t’i rezistonte shitjes së Barellës, veçanërisht përballë një oferte që do të ishte rreth 60 milionë euro.

Megjithatë, situata financiare e Interit mund të funksionojë në favor të Real Madridit. Me burime të bollshme financiare, klubi spanjoll mund të negociojë me avantazh dhe të mbyllë operacionin në merkaton e verës. Kalimi i Barellës në Santiago Bernabeu do të ishte një lëvizje strategjike që do të garantonte vazhdimësinë dhe suksesin e skuadrës së bardhë në vitet në vijim.