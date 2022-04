Ancelotti: Bernabeu duhet të bëhet gati për ndeshjen e kthimit

Carlo Ancelotti analizoi humbjen e Real Madridit në “Etihad Stadium” në një konferencë për shtyp dhe inkurajoi turmën e Estadio Santiago Bernabeu për të mbështetur skuadrën në ndeshjen e kthimit.

“Los Blancos” ishin një katastrofë në mbrojtje të martën, por shpëtuan me vetëm një deficit me një gol pas një argëtimi 4-3 në Angli përpara ndeshjes së dytë të 4 majit në kryeqytetin spanjoll.

“Duhet të jemi gati”, tha Ancelotti, duke folur drejtpërdrejt me ata që do të marrin pjesë në Bernabeu për ndeshjen e dytë. “Ne do të luftojmë për një natë tjetër magjike”.

Karim Benzema ishte sërish shpëtimtari i Real Madridit dhe zëvendësimi i Luka Modric ngriti disa vetulla.

“Karim luajti një lojë të shkëlqyer, si gjithmonë”, tha Ancelotti. “Ai kishte personalitetin për të ekzekutuar penalltinë në mënyrë spektakolare.

“Modric pati një lojë të mrekullueshme, por ndonjëherë ju duhet të zëvendësoni për një lojtar më të freskët.

“Nuk e hoqa sepse po luante keq. Ceballos bëri shumë mirë, ai erdhi me shumë personalitet.”

Ndeshja filloi tmerrësisht keq për Real Madridin dhe italiani pranoi se ishte i mërzitur dhe e dinte se ata duhet të përmirësohen në mbrojtje për të pasur një shans për të arritur në finale.

“Pak i frustruar, është e vërtetë”, tha Ancelotti. “Në pjesën e parë humbëm shumë duele individuale.

“Ata shënuan dy gola që mund të shmangeshin me pak më shumë vëmendje. Ndodhi, ne reaguam dhe e kemi të gjallë lojën për ndeshjen e dytë.

“E nisëm shumë keq, ishim shumë të butë. Pësuam dy gola dhe që nga ajo kohë treguam atë që kemi treguar kohët e fundit, një kapacitet të madh për të reaguar.

“Ne ishim në lojë deri në fund, ne konkurruam. Duhet të mbrohemi më mirë. Ne bëmë mirë me topin, me shumë raste. Për ndeshjen e dytë duhet të mbrohemi më mirë, është shumë e rëndësishme.”/ h.ll/abcnews.al