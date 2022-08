ANALIZË/ Me shpresën për t’u rikthyer në madhështinë e mëparshme: Mourinho shpreson të fitojë Scudetton me Romën

Përshtati në shqip, Gerli Doko

Roma e nisi sezonin në Serie A me një fitore ndaj Salernitanës. Romakët po vënë baste për këtë sezon.

Jose Mourinho prej kohësh është dukur si një trajner, sukseset serioze të të cilit janë lënë pas. Mund të debatoni për lojën që ai fut në skuadrat e tij, për metodat e punës, por fakti që ky është një trajner i madh mbetet i padiskutueshëm. Mourinho fitoi Ligën e Kampionëve me Porton dhe Interin. Klubi portugez është i vetmi klub jo-top që fiton Ligën e Kampionëve, përveç Ajax-it. Interi mbetet skuadra e fundit italiane deri më tani që ka marrë trofeun.

Mourinho punoi mirë me Real Madridin, megjithëse nuk e fitoi Champions League. Rikthimi i tij te Chelsea u shënua edhe nga një kampionat. Sidoqoftë, atëherë karriera e tij filloi të bjerë. Të fitosh Europa League dhe Kupën e Ligës me Manchester United është një sukses në një nivel krejtësisht tjetër. Në Tottenham, portugezi nuk ia doli realisht dhe ftesa e tij në Romë dukej tashmë si një hap serioz mbrapa, pasi për nga niveli i lojës, romakët nuk mund t’i atribuohen top klubeve.

Sezoni i parë në kryeqytetin e Italisë, Mourinho rezultoi mesatar, por u shënua nga Kupa e Europës e fituar. Sidoqoftë, Liga e Konferencave është një turne shumë i çuditshëm për portugezin për t’u krenuar. Ndërsa antipodi i tij Guardiola po lufton për fitore në Ligën e Kampionëve, do të ishte shumë e vogël për t’u mburrur me sukses në Kupën e tretë Evropiane. Megjithatë, në sezonin e ri, si Mourinho ashtu edhe Roma shpresojnë për një sukses të madh.

Romakët zhvilluan një fushatë transferimi që pretendon të jetë epiteti “kampionati”. Bindja e Paulo Dybala për t’u transferuar në Romë është një arritje e madhe. Ndoshta edhe shkëmbimi i argjentinasit me të larguarin Henrikh Mkhitaryan duket në favor të Romës. Sigurisht, Dybala më në fund duhet të provojë rolin e liderit dhe të realizojë potencialin e tij, dhe kjo është mjaft reale. Jorginho Wijnaldum humbi sezonin e kaluar te PSG, por më parë ai luajti për Jurgen Klopp dhe sigurisht nuk ka harruar se si të luajë. Nemanja Matic me eksperiencë nuk e tërheq ritmin e Premierligës, por në Serie A ende duhet të japë rezultat. Mbrojtësi i djathtë Zeki Celik mund të bëhet edhe një stoli e Romës.

Çuditërisht, shumë lojtarë shkuan pikërisht për Mourinhon. Portugezi arriti jo vetëm të përforconte përbërjen e Romës, por në përgjithësi skuadra ia doli pa humbje serioze, përveç veteranit Mkhitaryan. Është gjithashtu e vështirë ta quash problem largimin e tij.

Si rezultat, Roma mori një skuadër që mund të fitojë Serinë A. Romakët nuk kanë grupin më të fortë të lojtarëve në Itali, por sigurisht që mund të fitojnë Scudetton. Fakti që klubet e tjera nuk mund të mburren me yje të përmasave të para i bie në dorë Romës. Napoli ka humbur lojtarët më të fortë dhe napolitanët, së bashku me klubet e Milanit dhe Juventusin, do të shpenzojnë energjinë e tyre në Champions League. “Dhelpra dinake” Mourinho duket qartë se është i gatshëm të sakrifikojë Europa League për suksesin në Itali.

Portugezi e kupton më mirë se kushdo se nëse dështon te Roma, do të jetë pothuajse e pamundur të marrë një ftesë nga një top klub në të ardhmen. Mourinhos i duhet absolutisht një histori suksesi tani. Nga ana tjetër, Roma me të vërtetë dëshiron të paktën të kthehet në Ligën e Kampionëve. Tani në fillim të sezonit, duket se të dyja palët mund të marrin atë që duan.

Të gjithë e kuptojnë rrezikun. Mourinho ka debatuar vazhdimisht me lojtarët e tij vitet e fundit dhe nuk ka siguri që pas dy muajsh ai nuk do të grindet me të njëjtin Dybala. Dhe në përgjithësi, çdo konflikt mund të thyejë ekipin. Sërish, Roma sigurisht që nuk ka skuadrën më të fortë në Serie A dhe nuk është favoriti kryesor i turneut. E megjithatë Mourinho mund ta çojë Romën drejt titullit dhe të kthehet në madhështinë e dikurshme. /albeu.com/