Analiza e Messit: Studimet shkencore tregojnë se argjentinasi është një “jashtëtokësor” i futbollit

Përkthyer dhe përpunuar nga Hergi Llupi

Burimi: Scienceabc.com

Lionel Messi është cilësuar si futbollisti më i mirë i të gjitha kohërave. I lindur në Rosario, Argjentinë, Messi aktualisht luan futboll për klubin e PSG. Fillimisht, Messi filloi si një sulmues i krahut të djathtë, i cili driblonte ose priste brenda me këmbën e tij të majtë dominuese për të gjuajtur ose për të luajtur një pasim prerës, duke ndarë mbrojtjen në mes.

Përfundimisht, nën sundimin e Pep Guardiolës, Messi funksionoi si një fals-9, një sulmues që bie thellë dhe e merr topin pak më thellë, për t’u ndërlidhur me mesfushorët e tij. Në ditët e sotme, Messi mund të gjendet duke operuar pothuajse kudo në fushë, duke u futur nga e djathta ose duke u futur në qendër të fushës.

Ky rol gjithëpërfshirës mund t’i atribuohet pjesërisht vizionit dhe krijimtarisë së tij futbollistike, dhe pjesërisht aftësisë së tij të pashoqe të driblimit. Messi shpesh shkel me keqdashje mbrojtjen e kundërshtarëve të tij duke dribluar me mjeshtëri dhe duke hapur hapësira pas tyre. Në këtë hapësirë ​​boshe, edhe një dritare e vogël mjafton që Messi të shikojë lart dhe të gjejë shokun e tij të skuadrës me një pasim shigjetë.

Lëvizja e tij karakteristike është “feint”, një lëvizje ku ai kryen një fërkim me topin dhe e zhvendos atë me shpejtësi në këmbën tjetër në mënyrë që kundërshtari, tani i hipnotizuar, e gjykon gabim lëvizjen, angazhohet në drejtimin e gabuar dhe bie në tokë për shkak të inercisë së tij.

Si një 10-vjeçar, Messi u diagnostikua me një mungesë të hormonit të rritjes, gjë që e bëri atë me një shtat shumë të vogël. Kjo e pengoi atë të rritej aq sa do të rriteshin fëmijët e tjerë. Trajtimi do t’i kushtonte babait të tij të paktën 1000 dollarë në muaj. Megjithatë, duke njohur talentin e guximshëm të Messit, Barcelona e nënshkroi atë pas provës së tij. Kontrata përfshinte edhe pagesën e kostove të tij korrigjuese. Sot, Messi ende pak i fortë, qëndron në 170 cm.

Pavarësisht nga kjo fatkeqësi mjekësore, vështirësia gjenetike e Messit e bëri atë një nga futbollistët më të mëdhenj të të gjitha kohërave. Ai është projektuar shkencërisht për të qenë më i miri. Ky është sigurisht një pretendim shumë i guximshëm, por fizika e thjeshtë do të tregojë se është e vërtetë.

Dua gjithashtu të pohoj se lartësia nuk nënkupton domosdoshmërisht aftësi futbolli me cilësi të lartë. Një numër futbollistësh përveç Messit janë të shkurtër, por ata kanë arritur shumë larg asaj që ka Messi. Kjo mospërputhje, natyrisht, vjen nga faktorë të tjerë, të cilët do të diskutohen në pjesën e fundit të artikullit.

Qendra e ulët e gravitetit

Komentuesit shpesh e përshkruajnë driblimin e Messit duke përdorur fjalë të kota të tilla si “topi është ngjitur në këmbët e tij”. Pavarësisht se është i pafavorizuar fizikisht, Messi rrallë rrëzohet ose rrëzohet në tokë pasi përplaset në një turmë kundërshtarësh të fortë. Komandimi i tij mbi topin është i padiskutueshëm. Kjo këmbëngulje mund t’i atribuohet qendrës së tij të ulët të gravitetit.

Kur forca e gravitetit vepron mbi një trup, çdo grimcë përbërëse e këtij trupi tërhiqet drejt tokës. Forca që rezulton është pesha e trupit. Megjithatë, përmes cilës pikë vepron kjo forcë rezultante? Për ta thënë në një mënyrë tjetër, forcat individuale mund të përmblidhen në një forcë të vetme që vepron në një pikë të vetme të trupit. Kjo pikë hipotetike në të cilën përqendrohet e gjithë pesha e trupit njihet si qendra e gravitetit të trupit.

Kjo është një pikë ku të gjitha peshat individuale janë të balancuara. Nuk është fikse dhe ndryshon në varësi të peshës dhe shpërndarjes së kësaj peshe brenda një trupi. Për një sferë të përsosur, kjo pikë shtrihet në qendër. Megjithatë, graviteti vepron në mënyra më komplekse ndërsa forma e trupit ndryshon.

Megjithatë, pavarësisht nga një formë e shtrembëruar, ekziston një pikë ku të gjitha forcat janë të balancuara, por ajo nuk është e vendosur në qendër të këtij trupi. Pika qendrore e gravitetit i qenieve njerëzore vlerësohet të jetë afërsisht rreth belit. Një gjetje e rëndësishme është se është më e ulët për trupat më të shkurtër dhe të fortë, dhe më e lartë për trupat më të gjatë.

Forca e rrëzimit varet nga distanca midis kësaj pike të re dhe qendrës origjinale të gravitetit. Kjo nënkupton që njerëzit më të gjatë do ta kenë të vështirë të balancojnë kur sulmohen nga shtytje të shumta. Përkundrazi, për shkak se kjo distancë është më e vogël për njerëzit më të shkurtër, ekuilibri i tyre është më i vështirë për t’u prishur.

Duke u rikthyer te Messi, ndoshta tani mund të kuptojmë pse, pavarësisht goditjeve dhe shtytjeve të pandërprera, Messi arrin të qëndrojë në këmbë. Përqëndrimi i tij i ulët gjithashtu i lejon atij të ngadalësojë dhe të përshpejtojë këmbët. Është mjaft e pranueshme të pretendohet se Messi është krijuar gjenetikisht për t’u bërë nëse jo më i madhi, atëherë një nga futbollistët më të mëdhenj që ka përqafuar ndonjëherë lojën.

Natyra vs Ushqyerja

Asnjë analizë atletike nuk do të ishte e paanshme pa pranuar debatin. Po, Messi ka një qendër graviteti më të ulët dhe këmbëngul të qëndrojë në këmbë, por më e rëndësishmja, pavarësisht shtytjeve, ai arrin të mbajë topin. Pra, metafora “ngjitës”, por a vlen kjo për çdo futbollist të fortë që ka dalë në fushë?

Atribuimi i kësaj aftësie të jashtëzakonshme të driblimit përbërjes së tij gjenetike, natyrës së tij, është e padrejtë ndaj viteve të stërvitjes energjike që ai bëri gjatë adoleshencës së tij. Edhe pse Mozart ishte krijuar gjenetikisht për të kuptuar muzikën, pa praktikë, gjithçka do të kishte kaluar në fund.

Pa praktikë të qëllimshme, Messi nuk do të mund të arrinte madhështinë, siç është e vërtetë për askënd! Duke qenë i dobët fizikisht, Messi nuk do ta kalonte rrugën e tij përmes mbrojtjes. Pasioni dhe dëshira e tij për të fituar e shtynë atë të zhvillojë një formë unike të forcës dhe të stërvitet më fort për të konkurruar me elitën e sportit.

Megjithatë, përsëri në aspektin e natyrës, Messi ilustron një kombinim vdekjeprurës të qëndrueshmërisë dhe shpejtësisë. Një studim në lidhje me driblimin e një futbolli zbuloi se driblimi i një topi përkeqëson ndjeshëm koston e energjisë dhe ushtrimin e lëvizjes, si dhe shton laktatin në gjak kur bëhet me shpejtësi të lartë.

Nivelet e laktatit në gjak i referohen prodhimit dhe akumulimit të acidit laktik. Ky është i njëjti acid që është përgjegjës për djegien dhe lodhjen që përjetojmë në muskujt tanë pas një seance stërvitore intensive. Për më tepër, shpërthimet e menjëhershme të ngadalësimit dhe përshpejtimit të Messit për të ekzekutuar fantazmat e tij janë më të vështira fizikisht sesa thjesht vrapimi, pasi këto lëvizje “theksojnë ngarkesën metabolike”.

Pse është kjo e rëndësishme? Një studim zbuloi se karakteristikat e shpejtësisë dhe fuqisë u ndikuan 30% deri në 90% nga faktorët gjenetikë, ndërsa marrja e pikut të oksigjenit ose qëndrueshmëria u ndikua 40% deri në 70% nga faktorët gjenetikë. Messi ishte i natyrshëm i talentuar me këto tipare, megjithëse përsëri, do të ishte shumë e padrejtë të hidhej poshtë stërvitja dhe të vihej natyra në krye të piedestalit.

Pas gjyqit të tij në vitin 2000, drejtori i ekipit të parë, Charly Rexach, donte të nënshkruante menjëherë me fëmijën e mrekullueshëm. Në mungesë të dokumenteve ligjore, Messi nënshkroi kontratën e tij të parë në anën e pasme të një pecete letre. Fëmija i dobët dhe i heshtur, deri në masën që perceptohej si memec, ndihmoi Barcelonën të fitonte një mori vlerësimesh dhe vazhdoi të fitonte pesë çmime rekord të Topit të Artë. Messi ka fituar praktikisht gjithçka, përveç xhevahirit të futbollit, Kupës së Botës, diçka që bëri Maradona.

Me mbi 600 gola për të moshuarit, Messi është golashënuesi më i mirë në historinë e FC Barcelona. Celia, gjyshja e tij nga nëna, e shoqëronte në stërvitje dhe ndeshje si fëmijë. Celia vdiq pak pas ditëlindjes së tij të njëmbëdhjetë, gjë që preku rëndë Messin e ri. Ai i feston golat e tij duke parë lart dhe duke treguar qiellin, si një haraç për të./ h.ll/albeu.com