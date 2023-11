Analistët italianë kritika Asllanit pas ndeshjes në Champions League

Kur gjithçka dukej e humbur, erdhi reagimi. Ai i skuadrës së madhe që nuk dëshiron të humbasë me çdo kusht. Kjo është një përmbledhje e shkurtër e natës së Interit në Da Luz në Lisbonë.

Zikaltrit panë “ferrin” dhe më pas shkuan në rrjedhën e sipërme derisa iu afruan një suksesi të bujshëm të mohuar vetëm nga një e gjuajtje e pasaktë e Barellës. Në fund të fundit është një barazim i drejtë dhe që falë barazimit të njëkohshëm të Real Sociedad me Salzburgun, i lë Interit mundësinë për të siguruar vendin e parë në grup. Hapi themelor për të shmangur skuadrat e mëdha evropiane në 1/16.

“Mediaset” analizon kështu: Edhe Inzaghi po merr frymë, por është gjysmë i kënaqur: disa kanë zhgënjyer. Emrat? Bisseck, Asllani dhe Klaassen mbi të gjitha. Dhe as Arnautovic nuk dukej se jepte garanci të mëdha.

Interi rikthehet në Milano me sigurinë se do të ketë një skuadër të madhe (jo çuditërisht vetëm një nokaut në tetëmbëdhjetë ndeshje të luajtura deri më tani), dhe gjithashtu një mesfushor me vlerë absolute si Frattesi, i aftë për ta shtyrë skuadrën e tij të reagojë.

Ish-lojtari i Sassuolos u tregua një rezervë vetëm në letër, ndryshe nga shokët e tij të skuadrës që ende duhet të rriten, dhe shumë. Thuhet shumë mirë për Bisseck, po, por ai u shfaq shumë i trullosur dhe jo në top për një kohë të gjatë, ndërsa Klaassen ishte një fantazmë e vërtetë. Dhe falë Zotit ai ka më shumë se 100 ndeshje në Evropë.

Arnautovic mund të bëjë më shumë, ashtu si Asllani. Shqiptari kërkon hapësirë, por gabime të caktuara nuk lejohen në Champions League. Në role të caktuara, Inter ende nuk mund të bëjë pa lojtarët e tij kryesorë, por ka një siguri: mposhtja e tyre do të jetë e vështirë për të gjithë.