Ambientalistët vandalizojnë vilën 10 milionë euroshe të Messit, mburren publikisht me pamjet

Vila e futbollistit më të madh të të gjitha kohërave, Lionel Messi, në Ibiza, ishte shënjestër e vandalëve, pra aktivistëve klimatik që e shkatërruan atë.

Mediat britanike e quajtën grupin ‘Futuro Vegetal’ një “eko-mafia”, dhe ata vetë publikuan një video ku shfaqeshin dy nga anëtarët e tyre duke qëndruar para një vile duke mbajtur një pankartë ku shkruhej: “Ndihmoni planetin – hani të pasurit. – shfuqizoni policinë”.

Aktivistët kanë spërkatur me bojë kuq e zi fasadën e bardhë të vilës së Messit dhe këtë e kanë bërë të ditur edhe në rrjetin social X.

🚨🚨| Lionel Messi's villa was VANDALIZED by environmental activists in Spain 😳🇪🇦

The walls were smeared with black and red paint, along with a message:

"Help the planet. Eat the rich. Abolish the police." pic.twitter.com/wfmYsAbEaN

— CentreGoals. (@centregoals) August 6, 2024