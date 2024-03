Alonso do të largohet në fund të sezonit, Leverkuseni kthen sytë nga Real Madridi për trajner

E ardhmja e Xabi Alonsos në Bayer Leverkusen vazhdon të jetë temë spekulimesh dhe debatesh në botën e futbollit evropian.

Zërat për largimin e tij të mundshëm nga klubi gjerman vazhdojnë, me shifrat e transferimeve që variojnë nga 15 deri në 25 milionë euro. Edhe pse skuadra të njohura si Liverpool dhe Bayern Munich kanë shfaqur interes për trajnerin, Leverkusen mbetet me shpresë për ta mbajtur atë për sezonin e ardhshëm.

Megjithatë, klubi tashmë është i përgatitur për çdo situatë. Është hartuar një listë e zëvendësuesve të mundshëm, ndër të cilët spikat emri i Raul Gonzalez, trajnerit aktual të Real Madrid Castilla, siç raportohet në ‘Bild’. Raul, kontrata e të cilit skadon këtë sezon, ka treguar gatishmërinë e tij për të eksploruar mundësi të reja pas vitesh duke udhëhequr ekipin rezervë të bardhë.

Stili i Raulit si trajner karakterizohet nga vëmendja e tij e përpiktë ndaj lojtarëve të tij, si në fushë ashtu edhe jashtë saj. Qasja e tij e disiplinuar dhe pragmatike ka bërë që Castilla të shkëlqejë në mbrojtje, megjithëse ndonjëherë atyre u mungon rrjedhshmëria në anën sulmuese.

Për më tepër, zotërimi i tij i gjuhës gjermane, i fituar gjatë kohës së tij në Schalke, e bën atë një kandidat tërheqës për të ndjekur hapat e Xabi Alonso në Leverkusen.

Një tjetër emër që tingëllon fuqishëm është ai i Sebastian Hoeness, i njohur për punën e tij të suksesshme me Shtutgartin dhe një stil loje që ndan ngjashmëri me atë të Alonsos. Me këto alternativa në mendje, Bayer Leverkusen po përgatitet për çdo eventualitet në stolin teknik. /Telegrafi/