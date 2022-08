Alonso,  Bellerin dhe Bernardo Silva, 3 opsionet e Barcelonës në orët e fundit të merkatos

Barcelona mund të lëshojë këmbanën e fundit në këtë merkato. Edhe pse ka qenë skuadra më aktive, është shumë afër thyerjes së rekordit për numrin transferimeve nëse del plani i planifikuar.

Klubi është në rrugën e mbarë për shitjen e Aubameyang te Chelsea, me Braithëaite do të ndërpritet kontrata, ndërsa po ashtu edhe Pjanic do të largohet.

Me lamtumirën e këtyre lojtarëve, skuadra do të përforcohet me Marcos Alonso, Bellerin që do të vijë me kosto zero nga Arsenali dhe Bernardo Silva që do të kushtojë rreth 60-70 milion euro.

Drejtuesit e Barcelonës ka vënë gjithçka për këtë Barcelonë, për ta rikthyer në majat e futbollit botëror, por gjithashtu edhe një risk të madh në rast se gjërat nuk shkojnë si duhet./albeu.com