Allegri, për Moratën: Nuk lëviz nga këtu, fjalim i mbyllur

Massimiliano Allegri , trajneri i Juventusit të Torinos , ka dashur të çaktivizojë sot në një konferencë për shtyp çdo mundësi që Álvaro Morata të largohet nga klubi italian në këtë merkato dimërore, pavarësisht interesimit të FC Barcelona për të marrë shërbimet e tij.

” Alvaro Morata nuk largohet, ai është një futbollist i performancës. Problemi i tij është se i kanë vënë etiketat e gabuara, por është shumë e rëndësishme, fola me të dhe i thashë që nuk lëviz nga këtu. Fjalimi i mbyllur.” tha trajneri italian në paraqitjen e tij para ndeshjes së nesërme të Juventus Serie A kundër Napolit .

Max Allegri do të jepte OK vetëm kur Morata të largohej për të qenë në gjendje të shkonte te Barça nëse do të arrinte të merrte shërbimet e Mauro Icardit , një lojtar i PSG-së që mund të huazohej në këtë merkato dimërore. Megjithatë, duket se as PSG nuk dëshiron ta lërë jashtë argjentinasin.

Përballë kësaj situate, Allegri u takua me Morata-n të hënën e kaluar dhe i tha tashmë se nuk ishte i gatshëm ta humbiste nëse nuk merrte një zëvendësues sipas dëshirës së tij. Këtë të mërkurë, trajneri i Juventinëve ka dashur ta mbyllë publikisht këtë çështje dhe për këtë arsye i ka bërë këto deklarata në konferencën e tij për shtyp para ndeshjes së nesërme. r.t/albeu.com