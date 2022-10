Allegri për Chiesa dhe Pogba: Nesër dhe ndaj PSG janë jashtë, 99% as me Inter nuk do jenë

Gjatë konferencës për shtyp për ndeshjen ndaj Leçes, Allegri është pyetur rreth Pogba dhe Chiesa.

“Ne nisemi me 19 lojtarë në total për në Leçe. Nesër Pogba dhe Chiesa nuk do të jenë, e pamundur dhe të mërkurën ndaj PSG-së. 99% nuk do të jenë as kundër Interit.

Nëse do të munden, mund të thirren për Veronën ose Lazion, por do të jetë shumë e vështirë”, është shprehur Allegri./h.ll/albeu.com