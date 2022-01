Allegri: Milani i fortë, falë Piolit. Dybala? Është i qetë

“Do të ishte mirë të luash gjithmonë ndeshje me stadiume të mbushura, për fat të keq tani nuk është kështu, por gjithsesi është një ndeshje Milan-Juve, një ndeshje e rëndësishme edhe për renditjen”.

Kështu flet Massimiliano Allegri në prag të ndeshjes së madhe në San Siro, duke bërë edhe një bilanc të grupit të Juventusi, raporton TuttoSport.

“Dybala? Ai po rritet fizikisht dhe është shumë i qetë, shpjegon trajneri i Juventusit. Ka uajtur dhe jam i sigurt që nga tani deri në fund të sezonit do të na japë shumë. Për pjesën tjetër, të gjithë janë mirë, përveç Bonuccit dhe Ramsey. Pas stërvitjes do të mendoj për formacionin dhe shpresojmë të marrim me mend zgjedhjet edhe nesër në mbrëmje.

Më pas për klasifikimin: “Duhet të qëndrojmë te të parët, pastaj nga shkurti do të shohim se ku mund të arrijmë. Ndërkohë, le të mendojmë të bëjmë një ndeshje të mirë nesër dhe rezultatin ndaj një Milani që ka bërë një punë të madhe në një vit e gjysmë të fundit, urime për Piolin”. /albeu.com/